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Росіяни обстріляли прикордоння Сумської і Чернігівської областей

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Україна, Четвер 09 березня 2023 19:25
Росіяни обстріляли прикордоння Сумської і Чернігівської областей Фото: Росіяни обстріляли прикордоння Сумської і Чернігівської областей (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 9 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської і Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

"Окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей", - йдеться у повідомленні.

  • З 11:45 до 12:45 повідомили про 14 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в район населеного пункту Єліне;
  • З 17:00 до 17:40 повідомили про 10 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Середина-Буда.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що Сили оборони України збили дрон-камікадзе Shahed-136 в Сумській області.

Українські захисники під час масованої атаки росіян 9 березня збили крилату ракету в районі Прилук Чернігівської області. Її уламки показали в мережі.

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