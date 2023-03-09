Росіяни обстріляли прикордоння Сумської і Чернігівської областей

У четвер, 9 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської і Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК " Північ ".

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - додали в командуванні.

"Окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Сили оборони України збили дрон-камікадзе Shahed-136 в Сумській області.

Українські захисники під час масованої атаки росіян 9 березня збили крилату ракету в районі Прилук Чернігівської області. Її уламки показали в мережі.

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