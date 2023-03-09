ua ru
Чт, 09 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 18 прильотів

Новость на русском →
Сумська область, Четвер 09 березня 2023 21:54
Росіяни вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 18 прильотів Фото: росіяни вчергове обстріляли прикордоння Сумської області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські війська станом на 21:00 четверга, 9 березня 2023, здійснили обстріли трьох територіальних громад Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Обстріляно було Середино-Будську, Білопільську та Новослобідську територіальні громади.

"Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда ворог вдарив з артилерії - 10 прильотів. Вибухами пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку (вибито вікна, стіни). Біля будинку пошкоджені господарчі споруди та лінію електропередач", - сказано в повідомленні.

Окрім цього протягом дня зафіксовано п'ять прильотів з артилерії по Новослобідській громаді. Околиці одного із сіл Білопільської громади росіяни обстріляли із САУ.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - розповіли в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову завдали масованого удару по території України.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українські захисники збили 34 з 81 ракети російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях