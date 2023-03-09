Росіяни вчергове обстріляли прикордоння Сумської області. Зафіксовано 18 прильотів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

Обстріляно було Середино-Будську, Білопільську та Новослобідську територіальні громади.

"Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда ворог вдарив з артилерії - 10 прильотів. Вибухами пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку (вибито вікна, стіни). Біля будинку пошкоджені господарчі споруди та лінію електропередач", - сказано в повідомленні.

Окрім цього протягом дня зафіксовано п'ять прильотів з артилерії по Новослобідській громаді. Околиці одного із сіл Білопільської громади росіяни обстріляли із САУ.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - розповіли в ОВА.