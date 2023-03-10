РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей: поврежден автомобиль

В пятницу, 10 марта, российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК " Север ".

С 08:50 до 09:05 сообщили об 11 приходах, предположительно из миномета 120 мм, по населенному пункту Сеньковка;

В 11:10 сообщили о 2 взрывах (похожих на ВОГ), в населенном пункте Гай;

С 11:55 до 14:40 сообщили о 42 приходах, предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Леоновка;

С 13:40 до 14:15 сообщили о 6 приходах, предположительно из САУ, по населенному пункту Ходино.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара по населенному пункту Гай был поврежден один гражданский автомобиль.