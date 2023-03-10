РФ обстреляла приграничье Сумской и Черниговской областей: поврежден автомобиль

В пятницу, 10 марта, российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара по населенному пункту Гай был поврежден один гражданский автомобиль.
Напомним, что российские войска по состоянию на 21:00 четверга, 9 марта 2023 года, произвели обстрелы трех территориальных общин Сумской области.
В четверг, 9 марта, российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
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