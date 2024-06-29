РФ обстріляла об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі

"Росіяни атакували один із обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі", - написав Федоров.

За його словами, на місці удару є пошкодження. Однак про постраждалих - не повідомлялось.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось про вибухи у Запоріжжі, до цього попереджалось про загрозу балістики.

Також у п'ятницю, 21 червня, росіяни атакували Запорізьку область. Тоді було застосовано фугасні авіабомби.

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