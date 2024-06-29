У Запоріжжі пролунали вибухи у суботу, 29 червня. Є загроза блістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

У Повітряних силах попереджють про загрозу блістики.

"У Запоріжжі пролунали звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Запоріжжя

Російські війська вдарили по Запоріжжю 12 червня. Фіксувався "приліт" по об'єкту критичної інфраструктури.

Зазначимо, що росіяни часто використовують балістику для ударів по Україні. Наприклад, окупанти баллістикою атакували Одеську область 28 червня. Ворог ударив "Іскандер-М" з касетним зарядом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.