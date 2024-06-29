У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи у суботу, 29 червня. Є загроза блістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Запоріжжі пролунали звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога
Наразі в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій облстях оголошено тривогу.
У Повітряних силах попереджють про загрозу блістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - застерігають військові.
Обстріли Запоріжжя
Російські війська вдарили по Запоріжжю 12 червня. Фіксувався "приліт" по об'єкту критичної інфраструктури.
Зазначимо, що росіяни часто використовують балістику для ударів по Україні. Наприклад, окупанти баллістикою атакували Одеську область 28 червня. Ворог ударив "Іскандер-М" з касетним зарядом.
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