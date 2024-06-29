РФ обстреляла объект критической инфраструктуры в Запорожье

Российская Федерация днем субботы, 29 июня, обстреляла объект критической инфраструктуры в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова в Telegram.
"Россияне атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе", – написал Федоров.
По его словам, на месте ушиба есть повреждения. Однако о пострадавших – не сообщалось.
Напомним, сегодня сообщалось о взрывах в Запорожье, ранее предупреждалось об угрозе баллистики.
Также в пятницу, 21 июня, россияне атаковали Запорожскую область. Тогда были применены фугасные авиабомбы.
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