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РФ обстреляла объект критической инфраструктуры в Запорожье

Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем субботы, 29 июня, обстреляла объект критической инфраструктуры в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова в Telegram.

"Россияне атаковали один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе", – написал Федоров.

По его словам, на месте ушиба есть повреждения. Однако о пострадавших – не сообщалось.

Напомним, сегодня сообщалось о взрывах в Запорожье, ранее предупреждалось об угрозе баллистики.

Также в пятницу, 21 июня, россияне атаковали Запорожскую область. Тогда были применены фугасные авиабомбы.

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