Росіяни вдарили фугасними авіабомбами по Запорізькій області: є жертва та поранені

Російські окупанти атакували Запорізьку область у п'ятницю, 21 червня. Росіяни застосували проти мирного населення фугасні авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Поранення отримали 58-річна жінка та 32-річний чоловік. Постраждалі доправлені до лікарні.

Загарбники обстріляли фугасними авіабомбами Воздвижівську громаду. Окупанти повністю знищили приватний будинок, де мешкали цивільні люди.

Обстріли України 21 червня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти намагалися вдарили по об'єктах критичної інфраструктури. Росіяни випустили з літаків чотири керовані ракети. Сили протиповітряної оборони знищили їх.

Також сьогодні загарбники скинули авіабомбу на місто Селидове Донецької області. Внаслідок атаки дві людини загинули, ще троє отримали поранення.

Крім того, у Донецькій області бригада енергетиків ДТЕК потрапила під ворожий обстріл. Один з енергетиків отримав поранення.

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