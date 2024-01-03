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РФ обстріляла Харківську область. У Куп'янську поранено пенсіонерку

Ілюстративне фото: РФ обстріляла Харківську область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупаційні війська обстріляли в черговий раз Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зокрема, вранці середи, 3 січня, російські військові здійснили мінометний обстріл села Липці Харківського району. В результаті цього було пошкоджено житлові будинки.

А ось ввечері вівторка, 2 січня, приблизно о 22:00 окупанти з артилерії обстріляли місто Купʼянськ. В результаті цього поранення отримала 83-річна жінка.

"Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора", - сказано в повідомленні.

 Фото: РФ обстріляла Харківську область (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстріл Харкова

Ввечері, 2 січня, в Харкові пролунали потужні вибухи. Російська Федерація вкотре атакувала місто. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

Також мер міста Ігор Техеров повідомляв про "приліт" поряд з житловим будинком. Голова Харківської ОВА зазначав, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300.

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КупянскхарковВійна Росії проти України