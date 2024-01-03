РФ обстреляла Харьковскую область В Купянске ранена пенсионерка

В частности, утром среды, 3 января, российские военные произвели минометный обстрел села Липцы Харьковского района. В результате были повреждены жилые дома.

А вот вечером вторника, 2 января, примерно в 22:00 оккупанты из артиллерии обстреляли город Купянск. В результате ранения получила 83-летняя женщина.

"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Фото: РФ обстреляла Харьковскую область (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстрел Харькова

Вечером, 2 января, в Харькове прогремели мощные взрывы. Российская Федерация в очередной раз атаковала город. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура.

Также мэр города Игорь Техеров сообщал о "прилете" рядом с жилым домом. Глава Харьковской ОВА отмечал, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.

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