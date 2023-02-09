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РФ обстреляла громаду в Запорожской области: один дом полностью разрушен (фото)

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Запорожская область, Четверг 09 февраля 2023 20:12
РФ обстреляла громаду в Запорожской области: один дом полностью разрушен (фото) Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/zoda_gov_ru)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 9 февраля, российские военные нанесли удар по Запорожской области и разрушили один частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской ОВА.

"Многострадальная Камышевахская община провела этот день под плотными обстрелами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к этому часу уже в пятый раз мирный населенный пункт получил удары. Последствия обстрелов выясняются.

"На данный момент известно, что один частный дом разрушен до основания, около десяти - поврежден. Предварительно - обошлось без человеческих жертв", - добавили в ОВА.

Напомним, что российские оккупанты могут начать свое наступление на юго-востоке Украины, поскольку там они имеют возможность пополнять резервы.

Российские оккупанты обустроили мобильный крематорий в Токмаке Запорожской области, чтобы скрыть потери. Горожане жалуются на трупную вонь в городе.

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