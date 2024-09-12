РФ обстріляла Борову Харківської області: почались пожежі, є жертви та поранені

Обстріли Харківської області

Російські війська постійно атакують Харківську область дронами та різного виду озброєнням. Зокрема, у липні російські війська обстріляли Борову. Під ударом опинилася селищна рада, одна людина загинула, двоє постраждали.

Зазначимо, Борову було окуповано російськими військами під час масштабного вторгнення РФ до України. Але вже восени 2022 року ЗСУ повернули Борову під свій контроль. Але загарбники не припиняють обстрілів населеного пункту.

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