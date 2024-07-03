Обстріл Ізюмського району: росіяни вдарили по сільраді, є жертва та постраждалі

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Сьогодні (3 липня, - ред), о 04:50, в селищі Борова Ізюмського району ворог обстріляв будівлю Борівської селищної ради. Внаслідок дій росіян загинув чоловік", - розповів він.

Обстріли Харківської області

Російські війська постійно обстрілюють Харківську область, зокрема Ізюмський район. Село Борова під час вторгнення РФ було тимчасово окуповане загарбниками, але ЗСУ під час наступу у Харківській області повернули село під свій контроль.

При цьому РФ з того часу продовжує обстріли населеного пункту. Наприклад, у березні окупанти обстріляли Борову. Внаслідок удару загинула 12-річна дитина. Також через обстріл села раніше загинув чоловік, серед поранених опинилися троє дітей.

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