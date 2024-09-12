РФ обстреляла Боровую Харьковской области: начались пожары, есть жертвы и раненые

Обстрелы Харьковской области

Российские войска постоянно атакуют Харьковскую область дронами и разного вида вооружением. В частности, в июле российские войска обстреляли Боровую. Под ударом оказался поселковый совет, один человек погиб, двое пострадали.

Отметим, Боровая была оккупирована российскими войсками во время масштабного вторжения РФ в Украину. Но уже осенью 2022 года ВСУ вернули Боровую под свой контроль. Но захватчики не прекращают обстрелы населенного пункта.

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