РФ облаштувала під Маріуполем військовий полігон: полонений окупант розкрив деталі навчання

За його словами, навчання проходило поблизу Маріуполя. Спочатку його готували як розвідника, а згодом - як розвідника-снайпера. Підготовка відбувалася безпосередньо на окупованій українській землі, яку російська армія перетворила на військові бази, склади та полігони.

"Спочатку я був просто розвідником, а після крайніх завдань мене поставили вище за штатом - розвідником-снайпером, коли прийшли ще люди, поставили старшим розвідником-снайпером", - каже окупант.

Полонений зазначив, що замість розвитку захоплених регіонів росія використовує їх виключно у військових цілях - для підготовки особового складу та забезпечення бойових дій проти України.