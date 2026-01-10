UA

РФ облаштувала під Маріуполем військовий полігон: полонений окупант розкрив деталі навчання

Ілюстративне фото: РФ перетворила окуповані території України на полігони для підготовки військових (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російські військові використовують тимчасово захоплені території України як полігони для підготовки новобранців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів російський військовослужбовець, узятий у полон бійцями 110-ї окремої механізованої бригади.

За його словами, навчання проходило поблизу Маріуполя. Спочатку його готували як розвідника, а згодом - як розвідника-снайпера. Підготовка відбувалася безпосередньо на окупованій українській землі, яку російська армія перетворила на військові бази, склади та полігони.

"Спочатку я був просто розвідником, а після крайніх завдань мене поставили вище за штатом - розвідником-снайпером, коли прийшли ще люди, поставили старшим розвідником-снайпером", - каже окупант.

Полонений зазначив, що замість розвитку захоплених регіонів росія використовує їх виключно у військових цілях - для підготовки особового складу та забезпечення бойових дій проти України.

Проникнення в штаб ЗСУ в Гуляйполі

Раніше з’явилася інформація про захоплення російськими військами командно-спостережного пункту в Гуляйполі.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що під час відходу 102-га бригада територіальної оборони не встигла знищити частину обладнання командного пункту, яке мало певну цінність.

Водночас російським підрозділам вдалося зайти в Гуляйполе Запорізької області, однак українські захисники продовжують утримувати місто. Сили оборони розділили населений пункт на сектори, де розміщені позиції ЗСУ, а в самому Гуляйполі працюють кілька українських підрозділів.

Детально про те, що відбувається у місті - читайте у матеріалі РБК-Україна.

