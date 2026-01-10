RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ обустроила под Мариуполем военный полигон: пленный оккупант раскрыл детали обучения

Иллюстративное фото: РФ превратила оккупированные территории Украины в полигоны для подготовки военных (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские военные используют временно захваченные территории Украины как полигоны для подготовки новобранцев.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал российский военнослужащий, взятый в плен бойцами 110-й отдельной механизированной бригады.

По его словам, обучение проходило вблизи Мариуполя. Сначала его готовили как разведчика, а впоследствии - как разведчика-снайпера. Подготовка проходила непосредственно на оккупированной украинской земле, которую российская армия превратила в военные базы, склады и полигоны.

"Сначала я был просто разведчиком, а после крайних задач меня поставили выше по штату - разведчиком-снайпером, когда пришли еще люди, поставили старшим разведчиком-снайпером", - говорит оккупант.

Пленный отметил, что вместо развития захваченных регионов россия использует их исключительно в военных целях - для подготовки личного состава и обеспечения боевых действий против Украины.

 

Проникновение в штаб ВСУ в Гуляйполе

Ранее появилась информация о захвате российскими войсками командно-наблюдательного пункта в Гуляйполе.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пояснил, что во время отхода 102-я бригада территориальной обороны не успела уничтожить часть оборудования командного пункта, которое имело определенную ценность.

В то же время российским подразделениям удалось зайти в Гуляйполе Запорожской области, однако украинские защитники продолжают удерживать город. Силы обороны разделили населенный пункт на сектора, где размещены позиции ВСУ, а в самом Гуляйполе работают несколько украинских подразделений.

Подробно о том, что происходит в городе - читайте в материале РБК-Украина.

МариупольВойна в УкраинеОккупанты