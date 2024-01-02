РФ у новорічну ніч затримала тисячі мігрантів для відправки на війну в Україну, - ЗМІ

Поліція в Санкт-Петербурзі провела тисячі затримань мігрантів із Центральної Азії в новорічну ніч. Силовики збирали людей для відправки на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Нова газета Європа ".

Видання з'ясувало, що у силовиків є план, який було розроблено три місяці тому. Він передбачає поповнення російської армії для війни проти України - і не тільки в Петербурзі.

"Усе почалося в серпні 2023 року. Тоді в Гатчині (Ленінградська область) затримали членів злочинного угруповання, які поставили на потік видачу ПНП (посвідка на постійне проживання - ред.) і отримання громадянства Росії. Та перевірка торкнулася не тільки офіційних структур, причетних до оформлення документів, а й місць масового проживання мігрантів", - йдеться в матеріалі.

РФ хотіла масово видавати паспорти українцям

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія ухвалила закони, які дозволяють отримати громадянство в полегшеному варіанті.

"Москва розраховувала, що українці, які тікають від війни, зокрема і в РФ, масово подадуться на червоний паспорт", - пише видання.

Однак громадян України, охочих отримати російський паспорт, знайшлося не дуже багато. Зате таких виявилося чимало серед жителів країн Центральної Азії.

Поліція шукає мігрантів для війни в Україні

Джерело видання в правоохоронних органах повідомило, що на Пітер прийшла рознарядка набрати сім тисяч добровольців.

"Але військові сумнівалися, що набереться стільки. А тут такий подаруночок у вигляді нових громадян РФ. Або навіть ще не громадян, але тих, кого можна змусити підписати контракт із Міноборони", - заявило джерело.

Після затримань у новорічну ніч до більшості вранці прийшли військові і настійно порадили записатися добровольцями в армію. Тим, у кого не було російського громадянства, пообіцяли його зробити у швидкому порядку. Тим, хто сумнівався, обіцяли вислати з Росії сім'ю.

Щонайменше 1,5 тисячі чоловіків із затриманих уже підписали контракт із Міноборони РФ.

Росіяни набирають на війну проти України іноземців

Раніше повідомлялося, що російські війська відчувають дефіцит кадрових військових для заповнення бойових втрат, тому намагаються залучити іноземних добровольців для служби у ПДВ.

Також Росія займалася вербуванням громадян Куби на війну в Україні. Кубинцям обіцяли високу заробітну плату, премії та відпустки.

Нещодавно стало відомо, що російські посередники вербують і продають громадян Непалу для служби в російській армії та участі в бойових діях проти України.