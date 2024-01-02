РФ в новогоднюю ночь задержала тысячи мигрантов для отправки на войну в Украину, - СМИ

Полиция в Санкт-Петербурге провела тысячи задержаний мигрантов из Центральной Азии в новогоднюю ночь. Силовики собирали людей для отправки на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание " Новая газета Европа ".

Издание выяснило, что у силовиков есть план, который был разработан три месяца назад. Он предусматривает пополнение российской армии для войны против Украины - и не только в Петербурге.

"Все началось в августе 2023 года. Тогда в Гатчине (Ленинградская область) задержали членов преступной группировки, которые поставили на поток выдачу ВНЖ (вид на жительство - ред.) и получение гражданства России. И проверка коснулась не только официальных структур, причастных к оформлению документов, но и мест массового проживания мигрантов", - говорится в материале.

РФ хотела массово выдавать паспорта украинцам

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия приняла законы, которые позволяют получить гражданство в облегченном варианте.

"Москва рассчитывала, что украинцы, которые бегут от войны, в том числе и в РФ, массово подадутся на красный паспорт", - пишет издание.

Однако граждан Украины, желающих получить российский паспорт, нашлось не очень много. Зато таких оказалось немало среди жителей стран Центральной Азии.

Полиция ищет мигрантов для войны в Украине

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что на Питер пришла разнарядка набрать семь тысяч добровольцев.

"Но военные сомневались, что наберется столько. А тут такой подарочек в виде новых граждан РФ. Или даже еще не граждан, но тех, кого можно заставить подписать контракт с Минобороны", - заявил источник.

После задержаний в новогоднюю ночь к большинству утром пришли военные и настоятельно посоветовали записаться добровольцами в армию. Тем, у кого не было российского гражданства, пообещали его сделать в быстром порядке. Тем, кто сомневался, обещали выслать из России семью.

По меньшей мере 1,5 тысячи мужчин из задержанных уже подписали контракт с Минобороны РФ.

Россияне набирают на войну против Украины иностранцев

Ранее сообщалось, что российские войска испытывают дефицит кадровых военных для восполнения боевых потерь, поэтому пытаются привлечь иностранных добровольцев для службы по ВДВ.

Также Россия занималась вербовкой граждан Кубы на войну в Украине. Кубинцам обещали высокую заработную плату, премии и отпуска.

Недавно стало известно, что российские посредники вербуют и продают граждан Непала для службы в российской армии и участия в боевых действиях против Украины.