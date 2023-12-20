РФ нищить природні об'єкти України: окупанти влаштували полігон на території заказника

Російські терористи облаштували військовий полігон на тимчасово окупованому півострові Карадай, де з 2020 року створено державний ландшафтний заказник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Йдеться про півострів Карадай, де з 2020 року створено державний ландшафтний заказник. Після окупації росіяни облаштували там артилерійський полігон й відпрацьовують стрільбу по акваторії", - пояснили в ЦНС.

В центрі наголосили, що варварське ставлення до природи є властиве росіянам, які також несуть відповідальність за підрив Каховської дамби.

"В російській парадигмі мислення не ціниться життя, ні людей, ні тварин, ні рослин", - додали в ЦНС.

Підрив росіянами Каховської ГЕС

Нагадаємо, на початку червня цього року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок цього було затоплено низку населених пунктів на півдні.

Росіяни почали звинувачувати Україну в нібито ракетному ударі. Але такі фантазії швидко спростували - західні ЗМІ взяли коментарі у фахівців у інженерній справі, які стверджували, що подібні руйнування міг спричинити лише підрив зсередини.

Своєю чергою міністр МВС України Ігор Клименко заявив, що внаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина. За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

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