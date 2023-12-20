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РФ уничтожает природные объекты Украины: оккупанты устроили полигон на территории заказника

Украина, Среда 20 декабря 2023 21:08
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РФ уничтожает природные объекты Украины: оккупанты устроили полигон на территории заказника Фото: оккупанты устроили полигон на территории заказника (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские террористы обустроили военный полигон на временно оккупированном полуострове Карадай, где с 2020 года создан государственный ландшафтный заказник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Речь идет о полуострове Карадай, где с 2020 года создан государственный ландшафтный заказник. После оккупации россияне обустроили там артиллерийский полигон и отрабатывают стрельбу по акватории", - пояснили в ЦНС.

В центре отметили, что варварское отношение к природе свойственно россиянам, которые также несут ответственность за подрыв Каховской дамбы.

"В российской парадигме мышления не ценится жизнь, ни людей, ни животных, ни растений", - добавили в ЦНС.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС

Напомним, в начале июня этого года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате был затоплен ряд населенных пунктов на юге.

Россияне начали обвинять Украину в якобы ракетном ударе. Но такие фантазии быстро опровергли - западные СМИ взяли комментарии у специалистов по инженерному делу, которые утверждали, что подобные разрушения мог повлечь за собой лишь подрыв изнутри.

В свою очередь министр МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

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