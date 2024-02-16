РФ ніколи не припиняла мобілізацію, в армію було відібрано 300 тисяч ув'язнених, - Буданов

За його словами, Росія ніколи е припиняла мобілізацію людей до окупаційної армії.

"Держава-агресор ніколи не припиняла набирати людей до окупаційної армії. Щомісяця на Росії мобілізують щонайменше 30 000 осіб", - каже Буданов.

Керівник ГУР розповів, що наприкінці минулого року Росія відібрала понад 300 тисяч для вступу до армії.

Варто зауважити, що у ЗМІ останніми днями шириться інформація щодо нової хвилі мобілізації у Росії. Зокрема, мова про те, що російський диктатор Володимир Путін прагне мобілізувати понад 400 тисяч осіб.

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

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