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РФ за ніч випустила по Україні понад 140 дронів: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: РФ в ніч на 20 січня випустила по Україні понад 140 дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на понеділок, 20 січня, запустила по Україні 141 безпілотник різного типу. Дрони летіли з п'яти напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

У ніч на 20 січня 2025 року, із 19:00 19 січня, противник атакував 141-м ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Також росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області по Сумській області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 93-х ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них - полетіли назад до Росії.

Повітряні обстріли України

За словами президента Володимира Зеленського, минулого тижня, під час російських атак, Повітряні сили знищили понад 30 ракет і 300 БпЛА російських терористів.

Раніше ми писали, що 18 січня, окупанти випустили по Києву балістику. Внаслідок ракетної атаки на Лук'янівці у Києві загинули троє людей. Також російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

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Війна в УкраїніППОАтака дронівПовітряні сили України