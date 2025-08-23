РФ незаконно вивезла з будинку-інтернату: до України повернули ще чотирьох дітей

Депортація українських дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Росія примусово вивезла з території України понад 19,5 тис. дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, понад тисячу дітей уже вдалося повернути додому, і ця робота триває. Київ постійно наголошує, що питання повернення неповнолітніх залишається одним із ключових у міжнародному порядку денному.

Депортація дітей стала підставою для ордерів Міжнародного кримінального суду в Гаазі на арешт диктатора РФ Володимира Путіна та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

У квітні Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, що передбачає відповідальність за незаконне переміщення дітей та їх використання у військових цілях іноземними державами.