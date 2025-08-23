РФ незаконно вывезла из дома-интерната: в Украину вернули еще четырех детей

Детали

Оккупанты незаконно вывезли их из Алешковского детского дома-интерната сначала на временно оккупированную территорию, а затем в Россию.

Дети долгое время жили в разлуке с родными и не имели возможности выехать из-за опасности, вызванной оккупацией.

Теперь все они снова дома, на территории свободной Украины.

По словам Ермака, возвращение стало возможным благодаря международному посредничеству Государства Катар и усилиям команды Офиса Омбудсмена Украины.