РФ незаконно вывезла из дома-интерната: в Украину вернули еще четырех детей

В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA удалось вернуть домой еще четырех граждан - троих детей и молодого парня.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Оккупанты незаконно вывезли их из Алешковского детского дома-интерната сначала на временно оккупированную территорию, а затем в Россию.
Дети долгое время жили в разлуке с родными и не имели возможности выехать из-за опасности, вызванной оккупацией.
Теперь все они снова дома, на территории свободной Украины.
По словам Ермака, возвращение стало возможным благодаря международному посредничеству Государства Катар и усилиям команды Офиса Омбудсмена Украины.
С начала полномасштабного вторжения Россия принудительно вывезла с территории Украины более 19,5 тыс. детей. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, более тысячи детей уже удалось вернуть домой, и эта работа продолжается. Киев постоянно подчеркивает, что вопрос возвращения несовершеннолетних остается одним из ключевых в международной повестке дня.
Депортация детей стала основанием для ордеров Международного уголовного суда в Гааге на арест диктатора РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
В апреле Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ответственность за незаконное перемещение детей и их использование в военных целях иностранными государствами.