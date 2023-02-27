Путін незабаром може зіткнутися з дефіцитом новобранців і стати перед вибором, - ISW

Президент РФ Володимир Путін найближчими роками може зіткнутися з дефіцитом мобілізаційного ресурсу та необхідністю розширювати кількість "строковиків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Але закони демографії не схвалюють таке рішення. У Росії щорічно виповнюється 18 років приблизно 800 тисячам юнаків. Збільшення штату "строковиків" призведе до зростання кількості фізично слабких солдатів, а також запустить процес "вимивання" молодих чоловіків з економіки країни, яку РФ намагається налаштувати на військові рейки.

Російська призовна система щорічно бере на термінову службу 260 тисяч нових солдатів. Путіну, можливо, доведеться подумати про збільшення кількості солдатів термінової служби, щоб у майбутньому отримати збільшення мобілізаційного ресурсу.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали активно мобілізувати чоловіків призовного віку у регіонах Кавкза.

Також нагадаємо, що Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців.

Додамо, що нещодавно в українській розвідці повідомили, що Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але зазначили, що це ще більше її виснажить.

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