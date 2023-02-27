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Путін незабаром може зіткнутися з дефіцитом новобранців і стати перед вибором, - ISW

Фото: РФ може зіткнутися з дефіцитом новобранців (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Володимир Путін найближчими роками може зіткнутися з дефіцитом мобілізаційного ресурсу та необхідністю розширювати кількість "строковиків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Російська призовна система щорічно бере на термінову службу 260 тисяч нових солдатів. Путіну, можливо, доведеться подумати про збільшення кількості солдатів термінової служби, щоб у майбутньому отримати збільшення мобілізаційного ресурсу.

Але закони демографії не схвалюють таке рішення. У Росії щорічно виповнюється 18 років приблизно 800 тисячам юнаків. Збільшення штату "строковиків" призведе до зростання кількості фізично слабких солдатів, а також запустить процес "вимивання" молодих чоловіків з економіки країни, яку РФ намагається налаштувати на військові рейки.

Раніше повідомлялося, що росіяни почали активно мобілізувати чоловіків призовного віку у регіонах Кавкза.

Також нагадаємо, що Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців.

Додамо, що нещодавно в українській розвідці повідомили, що Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але зазначили, що це ще більше її виснажить.

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Мобілізація в Росії