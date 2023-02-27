Путин вскоре может столкнуться с дефицитом новобранцев и встать перед выбором, - ISW

Президент РФ Владимир Путин в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом мобилизационного ресурса и необходимостью расширять количество "срочников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Но законы демографии не одобряют такое решение. В России ежегодно исполняется 18 лет примерно 800 тысячам юношей. Увеличение штата "срочников" приведет к росту количества физически слабых солдат, а также запустит процесс "вымывания" молодых мужчин из экономики страны, которую РФ пытается настроить на военные рельсы.

Российская призывная система ежегодно призывает на срочную службу 260 тысяч новых солдат. Путину, возможно, придется подумать об увеличении количества солдат срочной службы, чтобы в будущем получить увеличение мобилизационного ресурса.

Ранее сообщалось, что россияне начали активно мобилизовать мужчин призывного возраста в регионах Кавкза.

Также напомним, что Россия может мобилизовать на войну против Украины еще до миллиона военнослужащих.

Добавим, что недавно в украинской разведке сообщили, что Россия готовится начать новую волну мобилизации, но отметили, что это еще больше ее истощит.

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