Росія може мобілізувати ще 1 млн осіб, - розвідка Німеччини

Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Redaktionsnetzwerk Deutschland , про це заявив голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль.

Восени 2022 року було мобілізовано близько 300 тисяч осіб, частина ще проходить навчання, частина вже спрямована на поле бою, зазначив Каль.

"Мобілізаційний потенціал Росії - резерв до мільйона людей, якщо в Кремлі вважатимуть це за необхідне", - зазначив глава BND.

Водночас президент РФ Володимир Путін не готовий до переговорів, вважає керівник німецької спецслужби.

Зараз Путін прагне прийняти рішення на полі бою і реалізувати якнайбільше переваг, щоб надалі, можливо, диктувати мир на своїх умовах, припускає Каль.

Війна у багатьох аспектах виявилася зовсім не такою, як вважали у Москві, Києві та на Заході, додав глава BND.

За його словами, спочатку Росія вважала, що зможе встановити контроль над сусідньою країною невеликою кількістю "точних військових, скоріше символічних та демонстративних дій".

Однак зробити це не вдалося, що дало українській стороні значну ситуаційну перевагу, зазначив Каль. Лише набагато пізніше російська армія змогла застосувати свою чисельну перевагу у справі, наголосив він.

Українській армії, як і раніше, вдається ефективно оборонятися від сил РФ, зазначив голова німецької спецслужби. Але у довгостроковій перспективі успіх української сторони залежить від неослабної підтримки Заходу, додав Каль.

На Донбас, на якому зосереджено основну увагу армії РФ, прибуває дедалі більше російських військ, зазначив керівник BND.

Нагадаємо, як нещодавно писало видання NYT, російський диктатор Володимир Путін незабаром може мобілізувати ще сотні тисяч людей на додаток до вже набраних 300 тисяч.

Додамо, нещодавно в українській розвідці повідомили, що Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але зазначили, що це ще більше її виснажить.

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