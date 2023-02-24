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Вербують хворих і в'язнів. Росіяни активізували мобілізацію в регіонах Кавказу, - Генштаб

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РФ, П'ятниця 24 лютого 2023 07:16
Вербують хворих і в'язнів. Росіяни активізували мобілізацію в регіонах Кавказу, - Генштаб Фото: Росія активізувала зусилля з мобілізації в регіонах Кавказу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни розпочали активно мобілізувати чоловіків призовного віку в регіонах Кавкзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Прихована мобілізація ведеться з метою поповнення масштабних втрат у живій силі. За даними Генштабу, служити забирають всіх чоловіків призовного віку, незважаючи на стан здоров’я та бажання воювати.

"Велика кількість мобілізованих - це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України", - зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялось, що Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців.

Додамо, нещодавно в українській розвідці повідомили, що Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але зазначили, що це ще більше її виснажить.

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Мобілізація в Росії Генштаб ВСУ
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