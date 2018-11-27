РФ в несколько раз увеличила количество военной техники вдоль украинской границы, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Количество российских танков возле украинских границ выросло втрое

Россия в несколько раз увеличила присутствие военной техники вдоль украинско-российской границы. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, данные о переброске военной техники России к украинским границам ему передала разведка с подробным описанием.

"Разведка предоставила несколько доказательств, я хочу впервые продемонстрировать. Это есть российская военная база, которая расположена в 18 километрах от нашей границы. Количество танков, которые расположены вдоль нашей границы, выросло в три раза. Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, кардинально выросла. Позиция о возможных учениях никак этого увеличения не оправдывает", - заявил Порошенко.

Напомним, в понедельник, 26 ноября, Порошенко уже заявлял, что украинская военная разведка передала данные о выставленных силах противника, которые расположены буквально в нескольких десятках километров от границы Украины.

Ранее в Минобороны констатировали рост уровня военной угрозы со стороны России. В частности, в ведомстве отметили, что не прекращаются поставки вооружения и боевой техники на оккупированный Донбасс.