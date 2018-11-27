ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

РФ у кілька разів збільшила кількість військової техніки вздовж українського кордону, - Порошенко

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 20:32
РФ у кілька разів збільшила кількість військової техніки вздовж українського кордону, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Кількість російських танків біля українських кордонів зросла утричі

Росія у кілька разів збільшила присутність військової техніки вздовж українсько-російського кордону. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтервю українським телеканалам, передає кореспондент РБК-Україна. 

За словами президента, дані про перекидання військової техніки Росії до українських кордонів йому передала розвідка із детальним описом.

"Розвідка надала декілька доказів, я хочу вперше продемонструвати. Це є російська військова база, яка розташована в 18 кілометрах від нашого кордону.  Кількість танків, які розташовані вздовж нашого кордону, зросла втричі. Кількість підрозділів, які були передислоковані вздовж нашого кордону, крдинально зросла. Позиції щодо можливих навчань ніяк цього збільшення не виправдовує", - заявив Порошенко.

РФ у кілька разів збільшила кількість військової техніки вздовж українського кордону, - Порошенко

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, Порошенко вже заявляв, що українська військова розвідка передала дані про виставлені сили противника, котрі розташовані  "буквально в декількох десятках кілометрів" від кордону України. 

Раніше в Міноборони констатували зростання рівня воєнної загрози з боку Росії. Зокрема, у відомстві зазначили, що не припиняються поставки озброєння і бойової техніки на окупований Донбас.

"Суд" у Криму заарештував командира затриманого в Азовському морі катера "Бердянськ" Конгресмени США закликали Росію припинити "криваву" окупацію української території
Новини України военное положениеагресія РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся