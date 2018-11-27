РФ у кілька разів збільшила кількість військової техніки вздовж українського кордону, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Кількість російських танків біля українських кордонів зросла утричі

Росія у кілька разів збільшила присутність військової техніки вздовж українсько-російського кордону. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтервю українським телеканалам, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, дані про перекидання військової техніки Росії до українських кордонів йому передала розвідка із детальним описом.

"Розвідка надала декілька доказів, я хочу вперше продемонструвати. Це є російська військова база, яка розташована в 18 кілометрах від нашого кордону. Кількість танків, які розташовані вздовж нашого кордону, зросла втричі. Кількість підрозділів, які були передислоковані вздовж нашого кордону, крдинально зросла. Позиції щодо можливих навчань ніяк цього збільшення не виправдовує", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, Порошенко вже заявляв, що українська військова розвідка передала дані про виставлені сили противника, котрі розташовані "буквально в декількох десятках кілометрів" від кордону України.

Раніше в Міноборони констатували зростання рівня воєнної загрози з боку Росії. Зокрема, у відомстві зазначили, що не припиняються поставки озброєння і бойової техніки на окупований Донбас.