Порошенко повідомив про військові сили противника біля українського кордону

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Українська військова розвідка зібрала детальний опис сил противника

Українська військова розвідка передала президенту України Петру Порошенку дані про виставлені сили противника, котрі розташовані "буквально в декількох десятках кілометрів" від кордону України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента.

За словами Порошенка, дані розвідки свідчать про те, що існує висока загроза військової операції проти України.

"У мене є документ розвідки, зведення наших розвідувальних даних. Тут на кілька сторінок - детальний опис всіх сил противника, які розташовані на відстані буквально в декількох десятках кілометрів від нашого кордону. Готових в будь-який момент до негайного вторгнення в Україну", - заявив Порошенко.

Він уточнив, що йдеться про літаки, вертольоти, танки, ракетні комплекси, бронетранспортери, системи залпового вогню.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко пропонує ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60 днів, як планувалось раніше.