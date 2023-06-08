РФ ненавидить тих, хто не прийняв її з обіймами: ОП про обстріл Херсона під час евакуації

"Просто зараз Росія обстрілює Херсон, який тоне, і затоплені прибережні райони, не даючи рятувальникам змоги евакуювати населення. Водночас евакуаційні заходи на окупованих територіях навіть не намагаються здійснювати. Люди сидять на дахах будівель без їжі та води, під сонцем та обстрілами", - пише Подоляк.

Радник голови Офісу президента нагадав про те, що російська пропаганда називає Херсонську область "своєю територією", а херсонців - "росіянами". Насправді ж ворог ненавидить місцеве населення, яке відмовилось прийняти Росію з обіймами.

"Так само як Росія ненавидить усе, що стосується України. Їм потрібна територія в будь-якому стані, але не потрібні люди. А знаєте, чому насправді росіяни почуваються так вільно? Бо чудово знають: хоч би що вони зробили, це знову проковтнуть. І вже завтра у світових медіа вийде новина: "Що сталося? Україна каже, що Росія обстрілює людей. Росія каже, що це метеоритний дощ. Що це насправді? Важко сказати. А тепер до новин спорту…", - додає Подоляк.

Подоляк закликав міжнародну спільноту відреагував на воєнні злочини Росії й перестати "зазирати в рота" злочинцям.

Обстріл Херсона під час евакуації

Сьогодні, 8 червня, росіяни відкрили вогонь по Херсону у той час, коли в ньому проводиться евакуація цивільних з затоплених територій внаслідок підриву Каховської ГЕС. Наразі відомо, що поранення отримала жінка в центрі Херсону та ще двоє людей біля Корабельної площі. Також є загиблий.

Агенство розкриває усі подробиці ситуації, яка склалась в регіоні станом на 8 червня.