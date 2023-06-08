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РФ ненавидит тех, кто не принял ее с объятиями: ОП об обстреле Херсона во время эвакуации

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация намеренно обстреливает Херсон во время эвакуации гражданских, поскольку не любит тех, кто не принял ее с объятиями. Международному сообществу следует прекратить "заглядывать в рот" врагу и отреагировать на военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Просто сейчас Россия обстреливает Херсон, который тонет, и затопленные прибрежные районы, не давая спасателям возможности эвакуировать население. В то же время эвакуационные мероприятия на оккупированных территориях даже не пытаются осуществлять. Люди сидят на крышах зданий без еды и воды, под солнцем и обстрелами", - пишет Подоляк.

Советник главы Офиса президента напомнил о том, что российская пропаганда называет Херсонскую область "своей территорией", а херсонцев - "россиянами". На самом деле враг ненавидит местное население, которое отказалось принять Россию с объятиями.

"Так же как Россия ненавидит все, что касается Украины. Им нужна территория в любом состоянии, но не нужны люди. А знаете, почему на самом деле россияне чувствуют себя так свободно? Потому что прекрасно знают: что бы они ни сделали, это снова проглотят. И уже завтра в мировых медиа выйдет новость: "Что произошло? Украина говорит, что Россия обстреливает людей. Россия говорит, что это метеоритный дождь. Что это на самом деле? Трудно сказать. А теперь к новостям спорта...", - добавляет Подоляк.

Подоляк призвал международное сообщество отреагировал на военные преступления России и перестать "заглядывать в рот" преступникам.

Обстрел Херсона во время эвакуации

Сегодня, 8 июня, россияне открыли огонь по Херсону в то время, когда в нем проводится эвакуация гражданских с затопленных территорий в результате подрыва Каховской ГЭС. Известно, что ранения получила женщина в центре Херсона и еще два человека возле Корабельной площади. Также есть погибший.

Агентство раскрывает все подробности ситуации, которая сложилась в регионе по состоянию на 8 июня.

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