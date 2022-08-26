РФ уже недостаточно отказа Украины от НАТО. Медведев придумал новые условия

"Отказ от участия в Североатлантическом альянсе - это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира", - сказал он.

Теперь Россия требует выработать для нее гарантии безопастности.

"Вот как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить "операцию", конечно, при достижении ее целей", - добавил Медведев.

Обновлено от 22:00

Возможность отказа Украины от вступления в НАТО в обмен на мир с Россией прокомментировал на телемарафоне секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Конституция является неприкосновенной, и никто не имеет права ее касаться. Если в Конституции записано, что НАТО - это наша норма Конституции, то есть процедура - это две сессии парламента… Но я хочу сказать, что это должен принять наш народ. Последний опрос на прошлой неделе говорит о том, что на сегодня 76% граждан нашей страны хотят вступления в НАТО, понимая, что это единственная гарантия нашей безопасности. Других гарантий сегодня в мире не существует", - отметил он.