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РФ вже недостатньо відмови України від НАТО. Медведєв придумав нові умови

Фото: заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв (kremlin.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російській Федерації вже недостатньо відмови України від участі в НАТО. Тепер держава-агресор хоче гарантій безпеки для своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва французькому телеканалу LCI.

"Відмова від участі в Північноатлантичному альянсі - це зараз необхідна, але вже недостатня умова для досягнення миру", - сказав він.

Тепер Росія вимагає виробити для неї гарантії безпеки.

"Ось як тільки гарантії будуть вироблені, покладені в договір, скріплений усіма сторонами, це буде вже достатньою умовою для того, щоб припинити "операцію", звичайно, при досягненні її цілей", - додав Медведєв.

Оновлено від 22:00

Можливість відмови України від вступу до НАТО в обмін на мир з Росією прокоментував на телемарафоні секретар РНБО Олексій Данілов.

"Конституція є недоторканною, і ніхто не має права її торкатися. Якщо в Конституції записано, що НАТО - це наша норма Конституції, то є процедура - ​​це дві сесії парламенту… Але я хочу сказати, що це має прийняти наш народ. Останнє опитування минулого тижня говорить про те, що на сьогодні 76% громадян нашої країни хочуть вступу до НАТО, розуміючи, що це єдина гарантія нашої безпеки. Інших гарантій сьогодні у світі не існує", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Медведєв перерахував чотири підстави для застосування РФ ядерної зброї.

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Дмитро МедведєвНАТОРосійська ФедераціяУкраїна