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У РФ недостатньо сил для відкриття нової лінії фронту в Харківській області, - Синєгубов

Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська активізували штурмові дії на окремих ділянках лінії зіткнення на Куп’янському напрямку. Періодично ворог змінює тактику, однак для відкриття нової лінії фронту в Харківській області в окупантів немає сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Тривають активні бойові дії. Періодично ворог змінює тактику, але загалом щодо можливості відкриття нової лінії фронту говорити поки зарано", - сказав Синєгубов.

За його словами, щоб відкрити нову лінію фронту, російська армія має зосередити угрупування щонайменше зі 100 тисяч військовослужбовців. Наразі такого скупчення у ворога немає. 

Глава Харківської ОВА також розповів, що російські окупанти активізували штурмові дії на окремих ділянках лінії зіткнення на Куп’янському напрямку.

"Ворог приступив знову до штурмових дій, які він фактично проводив вже впродовж 10 місяців. Наприклад, вчора було 9 штурмових атак. Періодично ворог змінює напрямки, шукає слабкі місця. Наразі на Куп'янському напрямку йдуть активні бойові дії", - додав Синєгубов.

У Росії є план захоплення Харкова і Сум

Нагадаємо, останнім часом у мережі почала з'являтися інформація про те, що російські війська нібито готують новий наступ на Харків та Суми.

При цьому представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія може готувати наступ на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня. Водночас, за його словами, ворожа армія не має сил, щоб захопити два великих міста на сході України.

Сьогодні командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк підтвердив, що у росіян справді є план можливого захоплення Харкова та Сум, але українські війська не знають, наскільки він серйозний.

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