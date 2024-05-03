У РФ недостатньо сил для відкриття нової лінії фронту в Харківській області, - Синєгубов

"Тривають активні бойові дії. Періодично ворог змінює тактику, але загалом щодо можливості відкриття нової лінії фронту говорити поки зарано", - сказав Синєгубов.

За його словами, щоб відкрити нову лінію фронту, російська армія має зосередити угрупування щонайменше зі 100 тисяч військовослужбовців. Наразі такого скупчення у ворога немає.

Глава Харківської ОВА також розповів, що російські окупанти активізували штурмові дії на окремих ділянках лінії зіткнення на Куп’янському напрямку.

"Ворог приступив знову до штурмових дій, які він фактично проводив вже впродовж 10 місяців. Наприклад, вчора було 9 штурмових атак. Періодично ворог змінює напрямки, шукає слабкі місця. Наразі на Куп'янському напрямку йдуть активні бойові дії", - додав Синєгубов.