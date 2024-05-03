RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У РФ недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области, - Синегубов

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска активизировали штурмовые действия на отдельных участках линии столкновения на Купянском направлении. Периодически враг сменяет тактику, однако для открытия новой линии фронта в Харьковской области у оккупантов нет сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано", - сказал Синегубов.

По его словам, чтобы открыть новую линию фронта, российская армия должна сосредоточить группировку не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления у врага нет.

Глава Харьковской ОВА также рассказал, что российские оккупанты активизировали штурмовые действия на отдельных участках линии столкновения на Купянском направлении.

"Враг приступил снова к штурмовым действиям, которые он фактически проводил уже в течение 10 месяцев. Например, вчера было 9 штурмовых атак. Периодически враг меняет направления, ищет слабые места. Сейчас на Купянском направлении идут активные боевые действия", - добавил Синегубов.

У России есть план захвата Харькова и Сум

Напомним, в последнее время в сети начала появляться информация о том, что российские войска якобы готовят новое наступление на Харьков и Сумы.

При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия может готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. В то же время, по его словам, вражеская армия не имеет сил, чтобы захватить два больших города на востоке Украины.

Сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк подтвердил, что у россиян действительно есть план возможного захвата Харькова и Сум, но украинские войска не знают, насколько он серьезный.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине