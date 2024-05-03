У РФ недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области, - Синегубов

Российские войска активизировали штурмовые действия на отдельных участках линии столкновения на Купянском направлении. Периодически враг сменяет тактику, однако для открытия новой линии фронта в Харьковской области у оккупантов нет сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано", - сказал Синегубов.
По его словам, чтобы открыть новую линию фронта, российская армия должна сосредоточить группировку не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления у врага нет.
Глава Харьковской ОВА также рассказал, что российские оккупанты активизировали штурмовые действия на отдельных участках линии столкновения на Купянском направлении.
"Враг приступил снова к штурмовым действиям, которые он фактически проводил уже в течение 10 месяцев. Например, вчера было 9 штурмовых атак. Периодически враг меняет направления, ищет слабые места. Сейчас на Купянском направлении идут активные боевые действия", - добавил Синегубов.
Напомним, в последнее время в сети начала появляться информация о том, что российские войска якобы готовят новое наступление на Харьков и Сумы.
При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия может готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или начале июня. В то же время, по его словам, вражеская армия не имеет сил, чтобы захватить два больших города на востоке Украины.
Сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк подтвердил, что у россиян действительно есть план возможного захвата Харькова и Сум, но украинские войска не знают, насколько он серьезный.
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