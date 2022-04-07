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В РФ назвали "неприемлемым" обсуждение вопросов Крыма и Донбасса Зеленским и Путиным

Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин не будет обсуждать с Владимиром Зеленским вопросы Крыма и Донбасса. Он назвал это "неприемлемым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, этот замысел неприемлем", - заявил Лавров.

Напомним, Лукашенко заявил, что Беларусь должна присоединиться к переговорам между Украиною и Россией.

Кроме того, в Кремле отметили, что активация США программы ленд-лиза может иметь "отрицательный эффект" в переговорах.

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