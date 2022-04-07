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У РФ назвали "неприйнятним" обговорення питань Криму і Донбасу Зеленським і Путіним

Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін не буде обговорювати з Володимиром Зеленським питання Криму і Донбасу. Він назвав це "неприйнятним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Україна пропонує обговорювати питання Криму і Донбасу на зустрічі лідерів двох країн, цей задум неприйнятний", - заявив Лавров.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Білорусь повинна приєднатися до переговорів між Україною і Росією.

Крім того, в Кремлі зазначили, що активація США Програми ленд-ліза може мати "негативний ефект" в переговорах.

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