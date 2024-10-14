У РФ назвали імена підозрюваних у підриві Кримського мосту: їх оголосили у розшук

Росія оголосила в міждержавний розшук підозрюваних у підриві Кримського мосту у 2022 році. Мова про громадян України та Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За даними російського агентства, в розшук оголошено громадянина Грузії Олександра Інасарідзе і громадянина України Сергія Андрійченка. Саме їх вважають причетними до підриву Керченського мосту 2022 року.
Також відомо, що суд заочно заарештував Інасарідзе. При цьому адвокат грузинського громадянина Маргарита Хорєва заявила в суді, що "не встановлено належним чином його причетності до скоєння інкримінованого Інасарідзе злочину, який йому інкримінують, і не надано доказів його причетності".
Нагадаємо, 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту було підірвано вантажівку. Тоді, окрім вибуху, трапилася й потужна пожежа.
Тоді ж російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію на Кримському мості і назвав те, що сталося, "терактом". Одночасно з цим у Росії заявили, що підрив Кримського мосту нібито міг бути спецоперацією Служби безпеки України.
Також у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.
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