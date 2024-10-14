В РФ назвали имена подозреваемых в подрыве Крымского моста: их объявили в розыск

Подрыв Крымского моста

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорван грузовик. Тогда, кроме взрыва, произошел и мощный пожар.

Тогда же российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на Крымском мосту и назвал произошедшее "терактом". В то же время в России заявили, что подрыв Крымского моста якобы мог быть спецоперацией Службы безопасности Украины.

Также в июле 2023 г. была еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.