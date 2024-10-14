У РФ назвали імена підозрюваних у підриві Кримського мосту: їх оголосили у розшук

Росія оголосила в міждержавний розшук підозрюваних у підриві Кримського мосту у 2022 році. Мова про громадян України та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними російського агентства, в розшук оголошено громадянина Грузії Олександра Інасарідзе і громадянина України Сергія Андрійченка. Саме їх вважають причетними до підриву Керченського мосту 2022 року. Також відомо, що суд заочно заарештував Інасарідзе. При цьому адвокат грузинського громадянина Маргарита Хорєва заявила в суді, що "не встановлено належним чином його причетності до скоєння інкримінованого Інасарідзе злочину, який йому інкримінують, і не надано доказів його причетності".