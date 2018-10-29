В РФ назвали главную цель встречи Путина и Трампа

Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

По словам Пескова, главной задачей Путина на встрече с Трампом будет обмен мнениями

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что главной целью встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом будет обмен мнениями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По словам Пескова, Путин и Трамп проведут встречу, чтобы "сверить часы".

"Главная цель - это сверить часы. Вы знаете, что у президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями", - заявил Песков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Путин предложил провести встречу с Трампом 11 ноября в Париже (Франция) на полях мероприятий в честь 100-летия окончания первой мировой войны.

В свою очередь, Трамп заявил, что "встреча, вероятней всего, состоится". Кроме того, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

Кроме того, сообщалось, что Трамп и Путин скорее всего встретятся в феврале в Финляндии на Арктическом саммите.