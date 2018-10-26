Трамп приглашает Путина в 2019 году посетить Вашингтон

Фото: Трамп и Путин (flickr.com/helsinki2018)

Пришлашение российскому президенту передал советник Трампа по нацбезопасности

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года. Об этом сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Болтон уточнил, что он передал приглашение во время встречи с Путиным в Москве ранее на этой неделе. также он оценил возможность результативных личных переговоров лидеров США и России.

"Мне кажется, что прогресс в отношениях с Россией бывает тогда, когда обе стороны непосредственно выкладывают, в чем заключаются их национальные интересы. Иногда мы просто не можем прийти к согласию. Но в других случаях, когда мы обсуждаем некоторые из этих вопросов, мы можем", - скащзал Болтон.

После России советник Трампа отправился с визитом на Закавказье, в частности в Армению и Азербайджан.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента РФ Путина провести двустороннюю встречу в Париже 11 ноября 2018. В частности, Трамп сказал, что встреча "скорее всего состоится".

Отметим, что 11 ноября в столице Франции должны пройти торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны. На мероприятии запланировано присутствие обоих лидеров стран.

В четверг, 25 октября стало известно, что Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили возможность дальнейших переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Отметим, 22 октября президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом выступил в защиту договора о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия (1987 года), отметив важность соглашения, которое "фактически завершило эпоху Холодной войны между СССР и США".