У РФ назвали головну мету зустрічі Путіна і Трампа

Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

За словами Пєскова, головним завданням Путіна на зустрічі з Трампом буде обмін думками

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що головною метою зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом буде обмін думками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

За словами Пєскова, Путін і Трамп проведуть зустріч, щоб "звірити годинники".

"Головна мета - це звірити годинники. Ви знаєте, що у президентів Росії і США традиційно дуже багато питань, за якими потрібно обмінюватися думками", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на зустрічі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном Путін запропонував провести зустріч з Трампом 11 листопада в Парижі (Франція) на полях заходів на честь 100-річчя закінчення першої світової війни.

У свою чергу, Трамп заявив, що "зустріч, найвірогідніше, відбудеться". Крім того, Трамп запросив Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

Крім того, повідомлялося, що Трамп і Путін швидше за все зустрінуться в лютому у Фінляндії на Арктичному саміті.