РФ найближчими тижнями може розпочати військові навчання в Карибському морі, - ЗМІ

Навчання за участю російських військових кораблів і дальніх бомбардувальників стануть першими одночасними повітряними і військово-морськими маневрами, які Росія проводить у Карибському басейні з 2019 року. США інтерпретують їх як відповідь на американську підтримку України та активізацію навчань США із союзниками по НАТО.

Однак, за словами чиновника, навчання були заплановані вже давно, і малоймовірно, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове зняття президентом США Джо Байденом заборони на використання Україною наданої Вашингтоном зброї проти цілей на території Росії.

За словами чиновника, російські навчання не розглядаються як пряма загроза для США.

Очікується, що російські кораблі здійснять заходи на Кубу і, можливо, до Венесуели, а навчання триватимуть протягом літа і завершаться всесвітніми військово-морськими навчаннями восени.