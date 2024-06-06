РФ найближчими тижнями може розпочати військові навчання в Карибському морі, - ЗМІ

Сполучені Штати очікують, що Росія почне повітряні та військово-морські навчання в Карибському басейні найближчими тижнями.
Про це заявив неназваний американський чиновник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Навчання за участю російських військових кораблів і дальніх бомбардувальників стануть першими одночасними повітряними і військово-морськими маневрами, які Росія проводить у Карибському басейні з 2019 року. США інтерпретують їх як відповідь на американську підтримку України та активізацію навчань США із союзниками по НАТО.
Однак, за словами чиновника, навчання були заплановані вже давно, і малоймовірно, що вони є відповіддю на нещодавнє часткове зняття президентом США Джо Байденом заборони на використання Україною наданої Вашингтоном зброї проти цілей на території Росії.
За словами чиновника, російські навчання не розглядаються як пряма загроза для США.
Очікується, що російські кораблі здійснять заходи на Кубу і, можливо, до Венесуели, а навчання триватимуть протягом літа і завершаться всесвітніми військово-морськими навчаннями восени.
На початку травня 2024 року російські війська прорвали кордон України в Харківській області та розпочали наступ у бік Харкова. За кілька днів їм вдалося окупувати низку населених пунктів і частково захопити місто Вовчанськ. Однак українським Силам оборони вже через кілька тижнів позиційних боїв вдалося зупинити наступ і почати витісняти російські війська з міста.
Під час наступу російські війська піддали масованим обстрілам населені пункти Харківської області, включно із самим Харковом, використовуючи балістичні ракети, керовані та фугасні авіабомби. Ці обстріли призвели до значних руйнувань і численних жертв серед мирного населення.
Після цього влада України закликала союзників дозволити здійснювати удари по території РФ зброєю партнерів. Частина з них схвалила запит. Президент Джо Байден дозволив ЗСУ атакувати військові об'єкти на території Росії. Однак цей дозвіл не поширюється на балістичні ракети ATACMS. Після чого Росія пригрозила США "фатальними наслідками".
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