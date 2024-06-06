РФ в ближайшие недели может начать военные учения в Карибском море, - СМИ

Соединенные Штаты ожидают, что Россия начнет воздушные и военно-морские учения в Карибском бассейне в ближайшие недели.
Об этом заявил неназванный американский чиновник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Учения с участием российских военных кораблей и дальних бомбардировщиков станут первыми одновременными воздушными и военно-морскими маневрами, которые Россия проводит в Карибском бассейне с 2019 года. США интерпретируют их как ответ на американскую поддержку Украины и активизацию учений США с союзниками по НАТО.
Однако, по словам чиновника, учения были запланированы уже давно, и маловероятно, что они являются ответом на недавнее частичное снятие президентом США Джо Байденом запрета на использование Украиной предоставленного Вашингтоном оружия против целей на территории России.
По словам чиновника, российские учения не рассматриваются как прямая угроза для США.
Ожидается, что российские корабли совершат заходы на Кубу и, возможно, в Венесуэлу, а учения продлятся в течение лета и завершатся всемирными военно-морскими учениями осенью.
В начале мая 2024 года российские войска прорвали границу Украины в Харьковской области и приступили к наступлению в сторону Харькова. За несколько дней им удалось оккупировать ряд населенных пунктов и частично захватить город Волчанск. Однако украинским Силам обороны уже через несколько недель позиционных боёв удалось остановить наступление и начать вытеснять российские войска из города.
В ходе наступления российские войска подвергли массированным обстрелам населенные пункты Харьковской области, включая сам Харьков, используя баллистические ракеты, управляемые и фугасные авиабомбы. Эти обстрелы привели к значительным разрушениям и многочисленным жертвам среди мирного населения.
После этого власти Украины призвали союзников позволить совершать удары по территории РФ оружием партнеров. Часть из них одобрили запрос. При этом президент Джо Байден разрешил ВСУ атаковать военные объекты на территории России. Однако это разрешение не распространяется на баллистические ракеты ATACMS. После чего Россия пригрозила США "фатальными последствиями".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.