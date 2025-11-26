РФ навряд чи зможе швидко повернути нафту на ринок після угоди з Україною, - ЗМІ

За словами трейдерів та аналітиків, навіть якщо санкції знімуть і формально відкриються можливості для експорту - колишніх об’ємів довго не буде. Навіть з політичним рішенням, не варто очікувати, що поставки повернуться за тиждень.

Проблема не лише в логістиці та інфраструктурі. Період відновлення переговорів, змін транспортних маршрутів, рестарту експортних контрактів і переорієнтації покупців може зайняти місяці.

Аналітики також звертають увагу: навіть після можливого повернення російської нафти на ринок - ціни на сировину не обов’язково впадуть одразу. Ринок вже закладає сценарій поступового зростання пропозиції, і момент "розвороту" цін може прийти лише з часом.

Санкції проти російської нафти

Після вторгнення РФ в Україну у 2022 році російський нафтовий сектор зіткнувся із санкціями, падінням експорту до ЄС, а також переглядом логістичних ланцюгів. Щоб повернути довоєнні потоки, Росії доведеться переукладати контракти, відновлювати ринки збуту та доводити надійність постачань новим партнерам.

Аналітики нагадують, що навіть формальне завершення війни не гарантує швидкої нормалізації торговельних потоків. Світовий ринок залишається обережним і залежним від політичних сигналів та очікувань.