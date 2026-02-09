РФ нав’язує Луганщині віртуальний рубль, щоб приховати крах економіки та інфляцію

Росія планує з вересня 2026 року запровадити на окупованій Луганщині цифровий рубль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченко .

Чиновник наголошує, що дане нововведення має не економічну, а суто контрольну та пропагандистську мету.

Більше того, особливий цинізм ситуації полягає в тому, що цифровий рубль планують впроваджувати на територіях, де значна частина населених пунктів має обмежений або нестабільний доступ до інтернету, а подекуди зв’язок відсутній взагалі.

Фактично людям пропонують користуватися цифровою валютою там, де немає базових умов для її функціонування. Це створює ризики повного фінансового паралічу для цивільного населення та ще більше ускладнює повсякденне життя.

За задумом Кремля, цифровий рубль існуватиме паралельно зі звичайними грошима, однак частина платежів у цій формі валюти стане обов’язковою. Таким чином російська влада намагається зменшити потребу в друці паперових купюр і приховати реальні масштаби інфляції, яка стрімко зростає на тлі війни та санкцій.

Інструмент тотального контролю

Зазначимо, що цифровий рубль - це не про «зручність» чи «інновації», а про тотальний контроль над грошовими потоками.

Ще б пак, така форма валюти дозволяє окупаційній владі:

відстежувати всі фінансові операції;

обмежувати доступ до коштів "небажаним" особам;

примусово нав’язувати потрібні економічні рішення.

Фактично йдеться про ще один інструмент тиску на населення окупованих територій, яке й без того перебуває в умовах правового вакууму.

Місцевих жителів при цьому ніхто не питає — рішення ухвалюються в односторонньому порядку.

Такі дії є ще одним доказом того, що для Росії мешканці окупованих територій - не громадяни, а ресурс, над яким можна проводити будь-які експерименти.