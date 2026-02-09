ua en ru
Пн, 09 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ нав’язує Луганщині віртуальний рубль, щоб приховати крах економіки та інфляцію

Луганська область, Понеділок 09 лютого 2026 08:06
UA EN RU
РФ нав’язує Луганщині віртуальний рубль, щоб приховати крах економіки та інфляцію Ілюстративне фото: окупована Луганщина (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Росія планує з вересня 2026 року запровадити на окупованій Луганщині цифровий рубль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченко.

Читайте також: Війна проти України прискорює вимирання нечисленних народів Росії

Чиновник наголошує, що дане нововведення має не економічну, а суто контрольну та пропагандистську мету.

Більше того, особливий цинізм ситуації полягає в тому, що цифровий рубль планують впроваджувати на територіях, де значна частина населених пунктів має обмежений або нестабільний доступ до інтернету, а подекуди зв’язок відсутній взагалі.

Фактично людям пропонують користуватися цифровою валютою там, де немає базових умов для її функціонування. Це створює ризики повного фінансового паралічу для цивільного населення та ще більше ускладнює повсякденне життя.

За задумом Кремля, цифровий рубль існуватиме паралельно зі звичайними грошима, однак частина платежів у цій формі валюти стане обов’язковою. Таким чином російська влада намагається зменшити потребу в друці паперових купюр і приховати реальні масштаби інфляції, яка стрімко зростає на тлі війни та санкцій.

Інструмент тотального контролю

Зазначимо, що цифровий рубль - це не про «зручність» чи «інновації», а про тотальний контроль над грошовими потоками.

Ще б пак, така форма валюти дозволяє окупаційній владі:

  • відстежувати всі фінансові операції;
  • обмежувати доступ до коштів "небажаним" особам;
  • примусово нав’язувати потрібні економічні рішення.

Фактично йдеться про ще один інструмент тиску на населення окупованих територій, яке й без того перебуває в умовах правового вакууму.

Місцевих жителів при цьому ніхто не питає — рішення ухвалюються в односторонньому порядку.

Такі дії є ще одним доказом того, що для Росії мешканці окупованих територій - не громадяни, а ресурс, над яким можна проводити будь-які експерименти.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, під Покровськом росіяни шукають солдатів через вбивства та втечу з позицій.

До речі, Сили оборони України відновили контроль над населеним пунктом Тернувате в Запорізькій області, витіснивши звідти російські підрозділи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Зеленський анонсував "енергодесант" ДСНС і нову стратегію повернення світла українцям
Зеленський анонсував "енергодесант" ДСНС і нову стратегію повернення світла українцям
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ