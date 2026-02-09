ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ навязывает Луганщине виртуальный рубль, чтобы скрыть крах экономики и инфляцию

Луганская область, Понедельник 09 февраля 2026 08:06
UA EN RU
РФ навязывает Луганщине виртуальный рубль, чтобы скрыть крах экономики и инфляцию Иллюстративное фото: оккупированная Луганщина (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Россия планирует с сентября 2026 года ввести на оккупированной Луганщине цифровой рубль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Алексея Харченко.

Читайте также: Война против Украины ускоряет вымирание малочисленных народов России

Чиновник отмечает, что данное нововведение имеет не экономическую, а чисто контрольную и пропагандистскую цель.

Более того, особый цинизм ситуации заключается в том, что цифровой рубль планируют внедрять на территориях, где значительная часть населенных пунктов имеет ограниченный или нестабильный доступ к интернету, а иногда связь отсутствует вообще.

Фактически людям предлагают пользоваться цифровой валютой там, где нет базовых условий для ее функционирования. Это создает риски полного финансового паралича для гражданского населения и еще больше усложняет повседневную жизнь.

По замыслу Кремля, цифровой рубль будет существовать параллельно с обычными деньгами, однако часть платежей в этой форме валюты станет обязательной. Таким образом российские власти пытаются уменьшить потребность в печати бумажных купюр и скрыть реальные масштабы инфляции, которая стремительно растет на фоне войны и санкций.

Инструмент тотального контроля

Отметим, что цифровой рубль - это не об "удобстве" или "инновациях", а о тотальном контроле над денежными потоками.

Еще бы, такая форма валюты позволяет оккупационным властям:

  • отслеживать все финансовые операции;
  • ограничивать доступ к средствам "нежелательным" лицам;
  • принудительно навязывать нужные экономические решения.

Фактически речь идет о еще одном инструменте давления на население оккупированных территорий, которое и без того находится в условиях правового вакуума.

Местных жителей при этом никто не спрашивает - решения принимаются в одностороннем порядке.

Такие действия являются еще одним доказательством того, что для России жители оккупированных территорий - не граждане, а ресурс, над которым можно проводить любые эксперименты.

Ситуация на фронте

Напомним, под Покровском россияне ищут солдат из-за убийств и бегства с позиций.

Кстати, Силы обороны Украины восстановили контроль над населенным пунктом Терноватое в Запорожской области, вытеснив оттуда российские подразделения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война в Украине Российская Федерация
Новости
Зеленский анонсировал "энергодесант" ГСЧС и новую стратегию возвращения света украинцам
Зеленский анонсировал "энергодесант" ГСЧС и новую стратегию возвращения света украинцам
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ