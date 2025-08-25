РФ наступає вздовж всієї лінії фронту, а ЗСУ мали успіх біля Покровська: карти ISW

24 серпня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські "воєнкори" писали, що російські війська досягли південної околиці Юнаківки (на північний схід від міста Суми). Але, згідно із повідомленням українського угруповання військ "Дніпро", ЗСУ відбили атаку російських військ, ймовірно, обмеженої диверсійно-розвідувальної групи, які намагалися перетнути міжнародний кордон поблизу Проходів.

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області - в центральній частині Вовчанська. 23 та 24 серпня армія РФ атакувала на північний схід від Харкова поблизу Зеленого, Вовчанська та Синельникового.

Також 23 та 24 серпня російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного та Хатного, але не просунулися вперед.

На Куп'янському напрямку російські війська продовжили наступальні операції, але підтвердженого прогресу не досягли. Командир українського батальйону, який діяв на Куп'янському напрямку, заявив, що російські війська не можуть перекинути техніку чи мотоцикли через річку Оскіл для проведення операцій на північний схід від Куп'янська через українські удари, і що російські війська повинні перетинати річку групами по 10-20 осіб на саморобних човнах.

Така ж ситуація спостерігається на Сіверському, Торецькому напрямках та біля Часового Яру.

Щодо Покровскього напрямку, там, згідно з даними аналітиків ISW, українські війська просунулися: ЗСУ звільнили Михайлівку (на схід від Покровська) та просунулися на південь від Мирного (на північний схід від Михайлівки) та на північ від Миролюбівки (трохи південніше Михайлівки). Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 24 серпня, що українські війська відбили Михайлівку після успішних контратак.

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку 23 та 24 серпня, але не просунулися вперед.